LA PREMIAZIONE

Nonino conquista l'America. Nei giorni scorsi al prestigioso Palace of Fine Arts di San Francisco, si è tenuta la serata di gala che ha assegnato i premi della ventesima edizione del Wine Enthusiast Wine Star Awards, il più importante premio internazionale di Wine&Spirits nel mondo del vino e degli spiriti.

A rendere speciale questa cerimonia per l'Italia è stata la presenza della Distilleria Nonino di Percoto, prima distilleria italiana e primo brand di Grappa ad essere premiata in vent'anni nella sezione Spirit Brand/Distiller of the Year 2019.

Tre generazioni Nonino per la prima volta insieme Oltreoceano.

Giannola Nonino accompagnata dalla figlia Elisabetta e dalla nipote Francesca ha ritirato emozionata il premio assegnato con la seguente motivazione di Kara Newman, responsabile dei distillati per la rivista Wine Enthusiast: «Anche se la distilleria Nonino ha avuto origine nel 1897, la sua storia inizia realmente negli anni Settanta, quando Benito Nonino e la moglie Giannola iniziarono a produrre grappe monovitigno di alta qualità. Giannola in particolare ha contribuito a ribaltare l'immagine grezza e forte della grappa. Come lei stessa ha detto, desiderava trasformare la grappa da Cenerentola a Regina (...) con energia, coraggio, visione rivoluzionaria che sottolinea la capacità di ridisegnare un distillato tradizionale per l'era moderna (...) e rappresenta the Best of Made in Italy. Un continuo impegno verso l'eccellenza basato sulla ricerca dell'innovazione, nel rispetto della cultura e dell'identità del territorio.

LA SODDISFAZIONE

Grande soddisfazione in tutto l'entourage. «È la prima volta - commenta Elisabetta Nonino - che una azienda italiana riceve questo riconoscimento e il fatto che lo sia una distilleria di grappa ci riempie il cuore di orgoglio e di gioia perché ci dimostra che tutto è possibile quando si mettono assieme passione, ottimi ingredienti, innovazione e uno spirito resiliente».

Numerosi gli ospiti e gli altri prestigiosi premiati, fra cui il regista Francis Ford Coppola premio Lifetime Achievement Award alla carriera - e il musicista Jon Bon Jovi premio Wine and Culture Award e gli importatori italo americani Tony e Bill Terlato che rappresentano Nonino negli Usa, hanno brindato alla Grappa Nonino Cru Monovitigno® Picolit e con L'Aperitivo BotanicalDrink e l'Amaro Nonino Quintessentia® on the rocks.

«Siamo una famiglia di distillatori di un piccolo paese italiano - ricorda ancora Elisabetta -, e l'amore per il nostro lavoro ci ha dato la forza e il coraggio di avere una nuova visione per quel distillato che facciamo da generazioni. Abbiamo trasformato la grappa da ciò che veniva percepito come un prodotto semplice e di bassa qualità in un distillato artigianale. La ricerca emersa per mantenere la qualità assoluta nel processo di distillazione, e la rivoluzione cui abbiamo dato inizio, elevando la grappa dalle sue umili origini alla Regina dei distillati sono stati l'obiettivo di tutta la nostra vita».

