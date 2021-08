Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GRAPHIC NOVELAsiago, 1970. Un impiegato del catasto muove la penna sulla carta e quando si desta dai suoi pensieri legge sul foglio dei nomi: sono quelli dei suoi compagni in guerra; molti sono caduti, altri non li ha mai più rivisti. Sono passati molti anni, ma non si è riconciliato con quel periodo della sua vita. «Sento di avere un conto in sospeso con la memoria - dice - Sono convinto che l'unico modo per trovare pace sia tornare dove...