DA GAJA A PENFOLD

Sabato 12 settembre, al Casinò di Venezia, a Ca' Vendramin Calergi, si terrà un'asta silenziosa con lo scopo benefico di dare sostegno alle PMI veneziane colpite dal Covid. L'asta sarà ospitata all'interno di un evento a chiusura della Mostra Internazionale del Cinema, è organizzato da OenoGroup, società di investimento in vini di pregio basata a Londra, premiata per due anni di fila, nel 2019 e 2020, come Fine Wine e Investiment of the Year, ed è patrocinato dal Comune di Venezia. Protagoniste alcune bottiglie in grande formato e di annate particolari dei più celebri produttori italiani e internazionali, da Gaja e Penfolds. Un evento su invito a cui parteciperà un selezionato gruppo di clienti di OenoGroup, oltre a noti giornalisti ed esperti del settore. Gli ospiti avranno la possibilità di degustare vini italiani icona degli ultimi 40 anni, messi a confronto con alcuni vini francesi in una memorabile disfida. Durante l'asta potranno aggiudicarsi lotti di bottiglie rare ed esclusive, i cui profitti saranno devoluti a un microfondo creato da Venezia a sostegno delle piccole imprese locali in difficoltà a causa della pandemia.

FRANCIA E COLLIO

Il trinomio Vino-Venezia-Mostra del Cinema aveva vissuto la settimana scorsa un altro momento importante: Meteri Eccellenza e Terroir e i vini di Alis Marinic hanno partecipato assieme, da protagonisti, alla serata di inaugurazione della 35° edizione della Settimana Internazionale della Critica: la presentazione in anteprima di The Book of Vision, prima pellicola d'animazione del regista Carlo S. Hintermann diretta da Terrence Malick è stata l'occasione per assaggiare i vini di Alis Marinic, produttore sloveno con quella di Charles-Louis de Noüe, giovane francese innamorato della Goriska Brda (Collio) e con un vissuto importante come co-proprietario del Domaine Leflaive in Borgogna. I due producono a Vedrijan, vicino al castello di Dobrovo, località con vocazione vitivinicola già dal 1787, dove Marinic ha una radicata esperienza nella coltivazione della vite e Charles-Louis de Noüe porta con sé visione e competenza francese, costruita in decenni digestione del Domaine a Puligny Montrachet.( www.meteri.it/shop/it/).

C.D.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA