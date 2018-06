Grandi navi, per Bettin chiesta l'archiviazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA L'ex assessore comunale all'Ambiente, Gianfranco Bettin, e lo scrittore Roberto Ferrucci non hanno commesso alcun reato quando, nell'estate del 2013, esposero il caso di una grande nave che, in transito nel Bacino di San Marco, sembrava essersi avvicinata troppo alla riva. Il pm Francesca Crupi ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta avviata per simulazione di reato e procurato allarme sulla base di un esposto presentato dal comitato Cruise Venice, presieduto da Massimo Bernardo: secondo il magistrato (nel frattempo...