Grandi navi da crociera Riprende la mobilitazione

GRANDI NAVIVENEZIA Riprende la mobilitazione contro il passaggio delle grandi navi da crociera. Il Comitato No grandi navi ha deciso di continuare la sua attività, in quanto il Comitatone dello scorso anno non ha portato le soluzioni da questo auspicate. Così, dal 4 maggio partirà una scaletta di iniziative che porteranno alla grande manifestazione di protesta in programma per domenica 10 giugno per salutare l'avvio dell'alta stagione della crocieristica.«Come avevamo pronosticato - afferma il Comitato - la riunione del Comitatone non ha...