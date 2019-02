Grandi navi a S. Leonardo il Pd lo dice ma solo a metà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORTUALITÀMESTRE Nel Pd in terraferma tira aria da San Leonardo, il porto petrolifero lungo il canale dei Petroli che un progetto proposto nel 2015 da Carlo Magnani e Agostino Cappelli dell'Iuav prevede di trasformare in scalo per le navi da crociera (anche perché di navi petrolifere in laguna ne arrivano sempre meno in seguito alla chiusura della maggior parte delle fabbriche per le produzioni di base). In centro storico, invece, dicono che il Partito Democratico non ha mai fatto sua questa proposta.A Mestre è il nuovo circolo Insieme di...