GRANDI EVENTI VENEZIA Sono comparsi gli steward, ogni anno più numerosi,

GRANDI EVENTIVENEZIA Sono comparsi gli steward, ogni anno più numerosi, e pure il safety managment, con l'impiego di veri e propri professionisti della pianificazione della sicurezza. Si sono moltiplicate le transenne, tra nuovi percorsi, aree contingentate e segnaletica ad hoc. Così, per i grandi eventi che segnano la vita veneziana, la voce sicurezza è diventata sempre più consistente e articolata. E i costi sono schizzati, in particolare dopo gli attentati di Parigi del 2015 e la festa in piazza di Torino finita in tragedia del 2017 che...