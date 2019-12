CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRANDI CHEF IN RIFUGIOAvvio di stagione goloso sulle nevi dell'Alta Badia. Grazie alle abbondanti nevicate dell'ultimo periodo, sulle Dolomiti gli impianti stanno già girando a pieno regime e nella valle altoatesina tutto è pronto per dare il benvenuto agli sciatori con il ricco calendario di eventi enogastronomici della rassegna Sciare con gusto.Si parte sabato 14 dicembre con il Gourmet skisafari, un itinerario sci ai piedi che tocca alcune baite del comprensorio. Ai fornelli dei rifugi ci saranno tre chef stellati che hanno in comune...