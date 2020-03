Il baccalà alla vicentina che rivisita la ricetta domenicale della mamma e la pernice che rimanda alle battute di caccia del papà. C'è molto della tradizione veneta nel trionfo di Antonio Lorenzon, 43 anni, il nono vincitore di Masterchef, cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy con i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Vicentino di Bassano da sempre vive nel cuore del Comune del Grappa, dove abitano anche mamma Anna Maria, la sorella, il cognato e i tre fantastici nipoti. Di professione fa l'art director, ma ora che ha conquistato i 100mila euro in gettoni d'oro riservati al vincitore del talent televisivo, pensa a progetti che includano anche la cucina finora rimasta solo un hobby. A partire dal suo libro - in uscita il 12 marzo - Una cucina diversa - otto menù per ricevere con stile edito da Baldini Castoldi.

Come nasce la passione per la cucina?

«Dalla necessità».

In che senso?

«Vengo da una famiglia semplice di operai, quando ero piccolino ci pensava la nonna a preparare il pranzo. Ma già a otto anni mi dovevo arrangiare. La mamma, che lavorava in un'azienda tessile, usciva prima dell'ora di pranzo e così io mi preparavo da mangiare. Poi ho iniziato a imbastire anche qualcosa per la cena, mentre alla domenica mi cimentavo con le torte. Dai oggi e dai domani ho imparato».

Ha frequentato scuole di cucina?

«Macché, da ragazzo ho frequentato l'istituto Scotton di Breganze che è un professionale. Quindi la cucina è davvero frutto solo della mia grandissima passione».

Già perché lei fa l'art director.

«Però c'è un legame fra il mio lavoro e la cucina, perché anche nella preparazione di un piatto c'è tanto di artistico e coreografico. Una bella pietanza è alla fine anche una piccola opera d'arte».

Una passione che l'ha fatta vincere, se l'aspettava?

«Quando è arrivata la vittoria ero assolutamente incredulo. Anche se ho messo tutto l'impegno possibile nel percorso a Masterchef e ho cercato di recuperare le origini, le tradizioni del mio territorio, la cucina della mia famiglia».

Appena vinto a chi ha telefonato?

«Alla mamma, anche perché Daniel, il mio fidanzato, era lì con me. Era felicissima e mi ha ringraziato perché attraverso i miei menù ha rivissuto il passato quando c'era anche papà che purtroppo è morto».

Finale con il botto e proposta di matrimonio. L'aveva programmata?

«Assolutamente no! Prima della finale avevo preso l'anello e l'avevo messo in tasca. Non sapevo bene quando lo avrei tirato fuori, pensavo finita la trasmissione in privato. Invece quando mi hanno proclamato vincitore ho sentito tanto amore attorno a me, erano tutti felici e mi sono sentito come in una grande famiglia, così ho pensato che quello poteva essere il momento giusto. Ho preso l'anello e ho chiesto a Daniel di sposarmi, stiamo assieme da 18 anni».

Di questa avventura cosa ricorda con più emozione?

«Sicuramente la vittoria. Ma anche l'amore che in tanti mi hanno dimostrato. Fin da bambino avevo appiccicato addosso il bollino di diverso: così volevo solo starmene per conto mio a casa. La cucina è diventata il luogo in cui esprimere tutto me stesso e la famiglia era il mio intero mondo, solo lì non mi sentivo giudicato».

Che effetto fa essere famoso?

«In un'ora i miei follower sono passati da 25mila a 80mila, pazzesco! E poi mi piovono addosso moltissimi messaggi tutti belli. Le persone dicono di amare la mia semplicità e umiltà. Questo mi riempe di gioia, non mi piacciono le persone arroganti e strafottenti».

E i giudici sono stati severi?

«Essere severi è il loro lavoro, grazie alle loro critiche sono cresciuto molto. Con me sono stati tanto gentili e quando ho fatto qualcosa di bello mi hanno gratificato».

Cosa cambierà ora?

«Tantissime cose. Ho già in progetto di aprire Elegance moon un mini-hotel in via Roma 3 nel centro di Bassano del Grappa. Sarà un bed and breakfast, ma dopo questa vittoria potrei anche pensare ad un piccolo ristorante. È tutto strano: se penso che giusto un anno fa in questo periodo ero a Nizza a prendere il sole e ora sono qui a rivoluzionare la mia vita».

Raffaella Ianuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

