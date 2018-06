Grande Guerra in versione sinfonica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un doppio concerto al Sacrario di Cima Grappa e in Piazza Duomo a Castelfranco Veneto nell'anno del centenario dalla fine della Grande Guerra. Un doppio evento oggi su due palcoscenici straordinari alle 7.30 a Crespano del Grappa e alle 21.30 a Castelfranco - organizzato da Art Voice Academy con un repertorio di brani della Prima Guerra Mondiale arrangiati in versione sinfonica per grande orchestra (info www.artvoiceacademy.it). Il doppio evento, intitolato Imagine 100 con un riferimento alla canzone di John Lennon, sarà l'occasione per la...