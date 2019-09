Grande Gioco a Venezia Le foto di Cartier Bresson

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNUNCIOIl classico colpo di teatro è arrivato - come vuole la tradizione - alla fine dell'incontro. E ci ha pensato il direttore di Palazzo Grassi, Martin Bethenod. Dal carnet delle iniziative e degli incontri culturali in programma al Teatrino, ormai diventato punto di riferimento per la cultura veneziana, arrivano le nouvelles sulle prossime mostre della Fondazione Pinault. E sarà un gioco, anzi Le Grand Jeu, un'esposizione dedicata al grande fotografo Henri Cartier Bresson, che si terrà dal 22 marzo 2020 al gennaio 2021, che metterà...