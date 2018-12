CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Grande è la confusione sotto il cielo. La situazione è eccellente. La celebre frase pronunciata da Mao durante la Rivoluzione culturale degli anni Sessanta si adatterebbe perfettamente all'Italia d'oggi se le nuove Guardie Rosse volessero demolire l'ordine costituito. Ma la Banda dei Tre (Conte-Di Maio-Salvini) vuole al contrario mettersi d'accordo con l'Europa e allora la situazione non è affatto eccellente. Di Maio è un rivoluzionario duro e puro come Lin Piao, Salvini è un rivoluzionario riformista come Deng Xiaoping. La confusione...