Gran parte dell'opinione pubblica ha conosciuto il nome dei generale iraniano Soleimani solo dopo l'uccisione a freddo, decisa dal Presidente Trump, secondo un piano messo a punto dal Pentagono. È poi seguita la minaccia di colpire, in caso di ritorsione, 52 obiettivi in Iran, compresi quelli culturali. Il giudizio che emerge dall'Osservatorio (vedere a pagina 12, ndr) è dunque influenzato sia dalla spettacolarità dell'operazione (un intervento chirurgico con un drone), sia dalla scoperta della capacità degli USA di cogliere nel segno ogniqualvolta intendano punire un avversario. Per valutare l'accaduto, però, occorre guardare alle puntate precedenti. Quattro giorni prima dell'uccisione di Suleimani, il 3 gennaio, le forze irachene avevano lasciato entrare nella zona verde manifestanti filo-iraniani che, dopo aver circondato l'Ambasciata americana, avevano sfondato il muro di cinta, distrutto le telecamere di sorveglianza e fatto irruzione all'interno. Solo i mitra spianati dei militari Usa di guardia li avevano fermati. Scene trasmesse a livello planetario nei TG, facendo riemergere gli incubi del passato: l'assalto mai dimenticato all'Ambasciata USA a Teheran il 4 novembre 1979 con 52 ostaggi trattenuti per 444 giorni. Altri eventi nei giorni precedenti avevano alzato la tensione: l'attacco missilistico di milizie filo-iraniane contro due basi militari USA in Iraq, con una vittima civile. In risposta, una grandinata di missili causava 21 morti. Pochi mesi prima, mine anonime avevano danneggiato petroliere in transito al largo dell'Oman; a settembre missili lanciati dallo Yemen da milizie filo-iraniane avevano distrutto la più importante raffineria in Arabia Saudita. Infine, era stato abbattuto un drone USA sullo stretto di Hormuz. Queste provocazioni ripagavano le ondate di sanzioni imposte da Trump con l'uscita dall'accordo nucleare del 2015, tacciato come errore di Obama. In parallelo, Teheran premeva sugli europei, firmatari dell'accordo, preannunciando il superamento dei limiti dell'arricchimento dell'uranio posti dall'accordo nucleare. Francia, Germania e Gran Bretagna erano intervenuti su Trump, senza riuscire a fargli cambiare idea. In risposta, la strategia di Suleimani prevedeva interventi crescenti delle milizie filo-iraniane. Da comandante delle forze speciali, aveva addestrato e rifornito di armi i gruppi in Libano, Siria, Iraq e Yemen. La decisione di Trump di eliminarlo mirava a ristabilire il principio di deterrenza: vi fermate o la pagherete cara. Il messaggio sembra giunto a segno: la reazione iraniana è stata modesta e senza vittime. La crisi non è certo risolta. Per ora siamo agli esercizi di retorica. Teheran dice di voler cacciare gli americani dal Medio Oriente; Trump che l'Iran non avrà mai l'atomica. In realtà, Trump vorrebbe un incontro a due con Rouhani, sotto i riflettori delle Tv. Il presidente Iraniano esige prima il ritiro, sia pure parziale, delle sanzioni. La situazione è in impasse. Sarebbe opportuna un'azione, dietro le quinte, per un dialogo confidenziale tra le parti, inteso a disinnescare un'escalation drammatica. Sarebbe, inoltre, un buon investimento per la diplomazia italiana - dati i buoni rapporti da sempre con l'Iran - cercare di facilitare riservatamente sul medio termine una revisione delle politiche seguite sin qui che porti a una migliore comprensione delle posizioni di entrambi.

