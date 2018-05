Gran Galà per uno Scalone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOTutto è pronto per Biennale Architettura. Il taglio del nastro di sabato 26 è proprio dietro l'angolo, Ma da oggi e per tre giorni si svolgerà la vernice tanto attesa. E per l'occasione non mancheranno i nomi illustri. E al di là del cerimoniale della Biennale, a farla da padrone sarà Venetian Heritage, uno dei maggiori comitati privati per la salvaguardia di Venezia, che ieri ha annunciato un gran galà sabato sera, in collaborazione con The Gritti Palace Hotel con ben 200 invitati coinvolti in un progetto di raccolta fondi per...