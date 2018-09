Gran finale per Il Campiello tra libri, cultura e spettacolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOIl rigore giornalistico di lei e la verve comica di lui. Sarà la coppia Mia Ceran e Enrico Bertolino a svelare l'animo e l'arte dei cinque finalisti del premio Campiello in attesa del verdetto finale. I due conduttori, volti noti della Rai, dialogheranno con gli scrittori, in una miscela di intrattenimento e approfondimento culturale, durante la finale della 56esima edizione del premio organizzato da Confindustria Veneto. L'appuntamento conclusivo è quindi per domani sera al Teatro La Fenice davanti a un parterre di un migliaio di...