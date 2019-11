Grace Kelly, il cigno diventò principessa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOL'automobile prende velocità sulla Grande Corniche, la famosa strada panoramica della Cotê, insieme a Corniche Inférieure e Moyenne Corniche. Lei ha in pugno lui, il volante e i nostri sguardi. Ha i capelli raccolti e un foulard che mai collo più svettante avvolse.È la scena madre di Caccia al ladro, capolavoro di Alfred Hitchcock, con gli indimenticabili Cary Grant e Grace Kelly. Una scena che si ripeterà anni dopo, fermo immagine non più di un set, ma di morte. Un incidente in automobile che sembrò da subito grave. Per...