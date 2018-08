Gosling: Armstrong è l'uomo qualunque che arriva sulla luna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIACosa si poteva aggiungere di nuovo a una vicenda di mezzo secolo fa, finita sui libri di storia, evocata ogni volta che si parla di missioni nello spazio? L'impronta che Neil Armstrong lasciò sulla Luna il 20 luglio del 1969 è famosa quanto l'effigie di Che Guevara. Della missione dell'Apollo 11 e del primo allunaggio con Neil e Buzz Aldrin che parevano saltellare sulla superficie del satellite si sa tutto. Così come dei precedenti tentativi falliti, dei morti, delle polemiche in America sull'esborso di soldi pubblici, per non dire...