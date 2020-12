LA SCELTA

Ha ragione il sindaco Rodolfo Ziberna: «Non c'è città più europea di Gorizia». Ed è il coronamento di un legittimo sogno covato per tre anni e durato per un secolo: Gorizia e Nova Gorica, incuranti del vecchio confine, saranno una sola città quale capitale europea della cultura nel 2025. All'annuncio, giunto alle 14.30 di ieri, nella storica e simbolica piazza della Transalpina, Ziberna e il primo cittadino dell'attigua città slovena, Klemen Miklavic, hanno esultato stringendosi in un abbraccio che per quei pochi ma attesissimi secondi ha lasciato in disparte le prudenze anti-pandemiche.

Molte lacrime di commozione fra i cittadini dell'una e dell'altra parte di una realtà che il Novecento ha diviso drammaticamente e che ora, con questa nobile investitura dall'Unione europea, lancia una sfida giovane ed entusiasta a cambiare il corso di una storia troppo dolorosa. Il senso più diffuso di tale vittoria, che vede prevalere Gorizia e Nova Gorica anche su altre, titolate candidature slovene come Pirano, Ptuj e la stessa Lubiana, trova un efficace riassunto nelle parole del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: «È un trionfo meritato che riempie di soddisfazione non solo le città di Gorizia e Nova Gorica, nuovamente unite in questo obiettivo comune, ma l'intero Fvg che non mancherà di trarre beneficio e crescita».

Dalle ceneri della guerra a una rinascita felice: forse non è un caso che assieme alla coppia Gorizia-Nova Gorica, l'Ue abbia designato anche Chemnitz, città tedesca situata vicino al confine con la Repubblica ceca, che subì danni devastanti durante la Seconda guerra mondiale.

NIZZA DELL'EST

Per secoli dedicata alla corona d'Asburgo, Gorizia fu prediletta sede di villeggiature meridionali della nobiltà e dell'alta borghesia viennese, al punto da meritarsi l'ambizioso appellativo di Nizza dell'Est. A Gorizia si stampavano libri in tutte le lingue ebraico compreso. E fu proprio la comunità ebraica ad imprimere alla città un valore aggiunto di cultura e respiro internazionale: da qui venne Graziadio Isaia Ascoli, che fra l'altro coniò il concetto di Venezia Giulia e fu anche fra i padri della valorizzazione della lingua friulana. Goriziana era Carolina Luzzatto, prima donna italiana a dirigere un giornale (il Corriere di Gorizia). E goriziani furono spiriti eccelsi come il grecista Nino Paternolli e ancor più il suo giovane sodale: il filosofo Carlo Michelstaedter. Senza contare Ervino Pocar, celebre studioso e traduttore dal tedesco di testi immortali, come le pagine di Heinrich von Kleist e di Thomas Mann non meno che del poeta e pioniere dell'alpinismo Julius Kugy, triestino per vita ma goriziano per nascita, visto che nel 1858 l'anno che gli diede i natali la madre era riparata in riva all'Isonzo dopo che nella città portuale era scoppiata un'epidemia di colera.

Ma si deve a un grande poeta dell'Isonzo, Simon Gregorcic detto l'Usignolo di Gorizia, la profezia che il fiume di frontiera si sarebbe arrossato di sangue. E così fu: alle truppe italiane occorsero dodici cruentissime battaglie e la stessa distruzione della città per poterla riconquistare, prima che lo sfondamento del fronte a Caporetto nell'ottobre 1917 rendesse vano tutto quell'immane massacro.

La città, il cui nome in sloveno significa piccola montagna, divenne compiutamente italiana nel novembre dell'anno seguente, tuttavia fu la seconda parte del Secolo breve la più drammatica: alla fine del secondo conflitto mondiale, Gorizia fu occupata dai partigiani titini, non mancarono deportazioni e sparizioni. E da ultimo gli Alleati presero righello e matita e tracciarono sulla mappa confini che seppero d'arbitrio: il muro fra l'Occidente e il mondo dell'Est attraversò le case, i corridoi e le stanze dell'ospedale psichiatrico dove Franco Basaglia avrebbe mosso i primi passi della sua rivoluzione terapeutica. Perfino i sepolcri furono divisi fra la nuova Italia e la nuova Jugoslavia, per non parlare delle famiglie spezzate, divise da allora per decenni. Gorizia divenne la Berlino del Sud con il suo muro dolente e i suoi fili spinati.

Di là sorse Nova Gorica, che ora scintilla di modernismo e gioventù ma allora e per anni assomigliò a un'arrogante cattedrale tristemente laica nella desolazione post-bellica. Negli anni 70 giunse a maturazione un nuovo corso oltre confine, un processo che Tito aveva avviato nel 48 rompendo con il Cominform e soprattutto con Stalin. Si riparlò di confine aperto, anzi il più aperto d'Europa, mentre da Belgrado si cementava il movimento dei Paesi non allineati quale terza via fra la Nato e il Patto di Varsavia. Assunse progressivo vigore in Jugoslavia una nuova classe di ceto medio tendente a forzare le maglie del vecchio regime, che peraltro dai giornali del Partito comunista nazionale la fustigava con le roventi offensive di Milovan Gilas e altri storici capibastone.

Tito giunse al capolinea dell'esistenza nel 1980, cinque anni dopo il controverso Trattato di Osimo che definì per sempre i confini. E undici anni dopo la disgregazione jugoslava cominciò con la Guerra dei dieci giorni che a giugno condusse all'indipendenza slovena.

ADDIO AL MURO

Nel 2004 il sospirato crollo del muro di Gorizia con l'entrata in Europa di Lubiana e un'entusiasmante cerimonia in piazza della Transalpina. Proprio il medesimo luogo transfrontaliero dove ieri due comunità si sono riabbracciate fra lacrime di gioia sotto la bandiera stellata di un'Europa insieme così lontana nei palazzi di Bruxelles e così vicina nello spirito di calda vita che distingue questa preziosa, molteplice gente di frontiera.

Maurizio Bait

