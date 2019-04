Goppion l'azienda che tutela i capolavori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È una cornice speciale per un'opera speciale. Un vero e proprio scrigno per un tesoro come quello dell'Uomo Vitruviano in mostra alle Gallerie dell'Accademia di Venezia. A realizzare un nuovo sistema espositivo, capace di custodire il celebre disegno di Leonardo Da Vinci, è la Goppion Spa di Trezzano sul Naviglio (Milano). Un'azienda conosciuta nel mondo per aver progettato e realizzato le vetrine che proteggono le più importanti icone del patrimonio culturale dell'Umanità come la Gioconda al Louvre, la Pietà Rondanini al Castello...