VENEZIA Più che mai attuale nelle cronache locali, il tema delle infiltrazioni mafiose nel Veneto come nell'intero integerrimo Nordest, è un fenomeno radicato nel tempo. Una decina d'anni addietro un caso esemplare prese nome da una società, Aspide, legata al clan dei Casalesi: lo rievocherà la pièce Aspide. Gomorra in Veneto, in scena grazie alla Compagnia Archipelagos domani (ore 20,30) al Teatro Ca' Foscari di Santa Marta a Venezia. Puro impegno civile, restituito dalle interpretazioni di Gioia D'Angelo e Martina Testa, e drammaturgia firmata da Tommaso Fermariello, già insignito l'anno scorso del Premio Riccione Pier Vittorio Tondelli per il testo Fantasmi.

Una vera e propria associazione a delinquere si celava dietro la copertura di recupero crediti, cui malauguratamente si rivolsero oltre centotrenta imprenditori. La volontà di raccontare una storia dall'evidente esemplarità parte da Gioia D'Angelo, nei panni di una giornalista. Martina Testa interpreta invece Rosalina, moglie dell'imprenditore divenuto collaboratore di giustizia. «Lo spettacolo nasce da un incontro - spiega Gioia D'Angelo - con il referente di Libera a Padova, Marco Lombardo, che mi ha parlato dei Casalesi insinuatisi in territorio veneto».

Fortemente voluta la scelta di due protagoniste femminili: «Le donne infatti - prosegue la D'Angelo - sono le vere depositarie della memoria, da sempre posseggono la sensibilità e il compito di tramandare le storie di famiglia e le tradizioni». Quanto al territorio veneto, e nello specifico patavino aggiunge: «Negli anni di Aspide, Padova era diventata territorio operativo dei Casalesi, avevano sottoposto a usura oltre centotrenta imprenditori, ed è importante che i giovani, gli imprenditori, tutte le persone, sappiano di non essere soli».

Ovviamente, il racconto della Gomorra in Veneto si traduce in un auspicio: «Libera contro le mafie e Confapi hanno sportelli e personale a sostegno di imprenditori e cittadini in difficoltà, ma sarebbe fondamentale che enti e istituzioni provvedessero al reinserimento lavorativo e sociale di chi trova il coraggio di denunciare». Fondamentale per il drammaturgo Tommaso Fermariello è l'affermazione Abbiamo deciso di concentrare le nostre operazioni nel nord-est perché qui il tessuto economico non è così onesto, pronunciata da Mario Crisci, figura a capo della società Aspide. Ai creditori insolventi non spettavano solo minacce e violenze: «Erano infine costretti - prosegue Fermariello - a cedere le loro attività proprio ad Aspide, tramite dei prestanome».

Dalla vicenda emerge un eroe positivo, l'imprenditore Rocco Ruotolo: «In un clima di omertà e terrore (su oltre 130 imprenditori solo in due si rivolsero alle autorità) Ruotolo denuncia e collabora con la polizia, infiltrandosi nell'associazione e diventando persona fidata del boss Crisci, dalle cui parola nasce la necessità raccontare questa storia...». Più vicina a noi di quanto si possa immaginare: «Non va dimenticato che il Male - conclude Fermariello - come la Mafia, è dietro la porta di casa, e solo la consapevolezza può aiutarci a combatterlo!»

