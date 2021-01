L'INTERVISTA

I suoi luoghi del cuore sono tutti veneti: Mogliano, Cison di Valmarino, Padova. E ovviamente il capoluogo lagunare e le sue isole. «Ovunque vada, mi porto dentro i suoni, gli odori, i paesaggi della mia terra. Persino la nebbia, che amo perché porta a guardarsi dentro». Francesco Wolf, 42 anni, eclettico attore di cinema, teatro e televisione, veneziano di nascita, appena può torna a casa, nonostante abbia messo radici anche a Roma.

Quando ha capito che le piaceva recitare?

«Dai tempi del liceo dove si era formato un gruppo teatrale e io ero il coordinatore. Ricordo ancora il mio primo spettacolo: era Il Piccolo Principe e interpretavo il ruolo dell'aviatore. Dopo la maturità mi sono iscritto all'Accademia d'Arte Drammatica del Teatro Stabile del Veneto dove mi sono diplomato, e ho seguito un master in recitazione cinematografica diretto da Giancarlo Giannini a Roma».

Ma si è anche laureato in Scienze della Comunicazione...

«Sì, mi sono iscritto all'università perché inizialmente non pensavo che avrei fatto l'attore come professione. Una consapevolezza che è arrivata con i primi spettacoli e le prime tournée: in Italia diretto da Maurizio Scaparro in Polvere di Baghdad insieme a Massimo Ranieri, e poi ne La Coscienza di Zeno accanto a Giuseppe Pambieri. E ancora di più con le tournée internazionali, in Qatar e Giappone».

Dal suo curriculum emergono molti interessi ed attività.

«Sono appassionato di fotografia e di sport, ma mi dedico soprattutto alla società di produzione di cui sono cofondatore, la Milk, che mi permette di realizzare diversi progetti: doppiaggio, colonne sonore e spettacoli come il monologo teatrale Fino a quando la mia stella brillerà. Storia di Liliana Segre, che diventerà un video da distribuire nelle scuole. Ora stiamo lavorando su una web serie legata al Covid, dal titolo A domicilio».

Progetti importanti, impegnati.

«Sì. In generale voglio lavorare dove c'è un senso, un'idea, un taglio forte. Così è stato per esempio per Massacritica, spettacolo di Giorgio Sangati, tratto da un esperimento didattico realmente accaduto in un college americano negli anni 60, in cui si dimostra come sia facile scivolare dalla democrazia al totalitarismo. O per Savana Padana. Ispirato al romanzo di Matteo Righetto, è una sorta di noir che parla di loschi traffici nella campagna veneta. Purtroppo per l'emergenza Covid abbiamo dovuto interrompere la messa in scena».

In precedenza è stato sul palcoscenico con dei classici: Giulio Cesare in versione moderna e Le Baruffe Chiozzotte, che hanno avuto un grande successo. Quale ambito preferisce?

«Recitare Goldoni per me è come essere... in paradiso! Mi sento a casa con il dialetto e poi il cast era interamente veneto. Mi sono divertito molto. Ma di recente ha interpretato lo psicologo nel film 18 regali con Edoardo Leo, e mi sono trovato benissimo».

Come affronta l'interpretazione cinematografica rispetto a quella teatrale?

«Il lavoro sui personaggi del grande schermo è diverso: si va più in profondità, si fa attenzione alle sfumature. In generale penso ai personaggi come a una specie di griglia su cui aggrapparmi: da lì poi parte la mia scalata, il farli miei, nutrirli con le mie emozioni, le mie esperienze. Ma succede anche l'inverso: più volte mi è capitato di cogliere il vero significato di una battuta o di una situazione anni dopo averla recitata. Come se il personaggio interpretato all'epoca mi offrisse una chiave di interpretazione del mio vissuto».

E poi c'è la tv: l'abbiamo vista in alcune tra le fiction più amate dal pubblico...

«Nel 2016 sono entrato a far parte del cast di Un posto al sole nei panni di un serial killer. Successivamente ho avuto un piccolo ruolo nella prima puntata di Doc-Nelle tue mani e più di recente ho interpretato il marito di Paola, commessa ne Il Paradiso delle Signore. Un personaggio quasi misterioso, questo Franco, visto che veniva nominato spesso ma non compariva mai. E alla fine gli ho dato il mio volto per qualche puntata. In futuro mi piacerebbe rientrare nel cast: chissà cos'hanno in serbo gli autori...».

Laura D'Orsi

