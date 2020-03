L'INTERVISTA

All'inizio mi sono sentito, come tutti, disorientato. E allora ho pensato che se nel mio piccolo potevo fare qualcosa in questo momento, era giusto farlo. Alcuni leggono il Vangelo, io leggo le lettere di Van Gogh. Marco Goldin si prepara oggi a tenere il secondo appuntamento con il corposo epistolario del pittore olandese. I numeri del primo incontro Facebook, lunedì alle 18, sono stati sorprendenti. Quasi 80 mila visualizzazioni. Tre lettere a settimana. Intorno alle quali Goldin ragionerà in dialogo con il pubblico.

Perché la scelta di un epistolario e non una serie di dipinti?

Ho scelto soprattutto le lettere sul paesaggio, le più belle delle oltre 900 conosciute. Da quelle sui cieli stellati a quelle sui campi di grano, da quelle all'amico Gauguin fino all'ultima indirizzata al fratello Theo e che gli venne trovata nella tasca della giacca a Auvers. Ma ho cominciato da alcune scritte ancor prima che Vincent decidesse di diventare un artista. Sono documenti letterari straordinari e ci raccontano un Van Gogh oltre gli stereotipi del poeta maledetto. Certo, Vincent fu un irrequieto. Ma non un disperato assoluto: era un uomo assetato di vita.

Cosa avrebbe dovuto fare in queste settimane?

C'era la mostra su Giacometti a Verona avviata al clou, poi tutte le questioni legate ai prestiti e all'organizzazione della mostra in ottobre su Van Gogh. Ma è un problema di tutti: il mondo dell'arte soffre, esattamente come gli altri mondi. Vediamo come evolverà la situazione: nessuno ha la sfera di cristallo. Però dai musei stranieri ho non solo conferme, ma nuovi prestiti. Un segnale consolante.

Che cosa sta invece facendo in questi giorni di isolamento forzoso?

Ho anticipato di un paio di mesi l'inizio della scrittura del mio secondo romanzo, ispirato agli ultimi 70 giorni della vita di Vincent. Uscirà come il precedente per Solferino, in corrispondenza con l'apertura della mostra di Padova. Trascorro le giornate studiando e scrivendo. E naturalmente cercando di occuparmi delle conseguenze economiche legate alla sospensione di tutte le attività.

Che riflessioni le suggerisce questo tempo quasi sospeso?

Ammiro in modo straordinario chi è in prima linea e in trincea, medici e infermieri e tutti quelli che aiutano. Da parte mia cerco di coinvolgere le persone per andare a cercare di ragionare, tutti insieme, su un senso di permanenza. Ben oltre l'effimero che spesso occupa i nostri giorni

Quale consiglio si sente di dare ai lettori?

Secondo me, senza avere paura, è il tempo giusto per riprendere in mano un foglio e una penna e tenere un diario di queste settimane complicate e difficili. Perché nella solitudine della scrittura si guadagna un rapporto con l'autenticità di sé stessi, che forse poteva essere andato perduto.

E quando ha bisogno di distrazione?

Un fumetto: Tex Willer. Dall'adolescenza sui miei tavoli. Compagno che mi rilassa e mi accompagna

Elena Filini

