L'INIZIATIVA

Le porte torneranno ad aprirsi. Metaforicamente, come impone il lockdown, ma la suggestione dell'entrata virtuale sarà la stessa che susciterebbero gli ingressi spalancati davvero su quel percorso espositivo di straordinaria intensità e indescrivibile bellezza. La seconda chiusura forzata della mostra Van Gogh. I colori della vita, allestita al Centro San Gaetano di Padova ha indotto il curatore Marco Goldin ad accogliere l'invito che da tempo tante persone gli facevano affinché organizzasse una visita online con lui stesso a fare da guida nelle stanze che ospitano gli 82 capolavori del Maestro olandese protagonisti della rassegna patavina. Lo storico dell'arte, quindi, ha deciso di esaudire le richieste e sta predisponendo 75 minuti di trasmissione in alta definizione, con telecamere che effettuano riprese da varie angolature. E alla fine risponderà in diretta alle domande dei partecipanti. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 18 marzo alle 21, su Zoom: per entrare assieme a Goldin nelle 9 sale dove sono custodite le opere di Van Gogh è necessario acquistare il tagliando (12 euro il costo), collegandosi al sito biglietto.lineadombra.it entro le 13 del giorno in cui è programmata la messa in onda. La prima data è già andata esaurita: ne è stata fissata una seconda per il giorno successivo, per accedere alla visione venerdì sera ci sono ancora disponibilità. Intanto Goldin, ha presentato in anteprima alla Rete libraria italiana il volume Gli occhi della luna. Arte dell'Ottocento dai Romantici a Monet, che uscirà in autunno edito da La nave di Teseo, come il penultimo saggio Van Gogh. L'autobiografia mai scritta, pubblicato a ottobre in concomitanza con l'inaugurazione della mostra patavina e balzato immediatamente nella top ten dei libri più venduti.

LA VISITA

Le dirette effettuate da Goldin dall'inizio della pandemia sono state numerose e sempre molto seguite, così come i webinart, lezioni-racconto proposte nell'ultimo periodo, una delle quali è in calendario lunedì alle 21 e ha per titolo Gauguin a Tahiti. «Questa della visita guidata - spiega il curatore -, però, sarà un'iniziativa diversa, pari a una produzione televisiva, con riprese in HD. I partecipanti avranno l'impressione di entrare nelle sale della mostra, con il sottoscritto che descriverà parete per parete le opere di Van Gogh per un'ora e un quarto. Posso assicurare che sarà un'esperienza indimenticabile, dedicata sia a chi abbia già visto l'esposizione sia a chi abbia voglia di prepararsi alla visita che farà dopo la riapertura, o a chi magari non riuscirà a venire perché abita lontano. Le richieste per il tour virtuale sono arrivate dall'Italia e dall'estero».

IL VOLUME

Ieri, come detto, c'è stata la prima presentazione del nuovo corposo libro di Goldin, con 500 pagine riccamente illustrate: in pratica, una vera e propria storia dell'arte dell'Ottocento tra Europa e America, dando voce agli artisti più conosciuti, ma anche riservando la sua attenzione a parti meno note, ma ugualmente splendide, del secolo. La Francia resta il cuore dell'arte ottocentesca, ma il libro conduce il lettore anche in America per conoscere i pittori della Hudson River School, da Thomas Cole a Edwin Church, poi in Scandinavia e nel centro e nell'est dell'Europa.

La linea che in Europa inizia con il romanticismo di Friedrich e Turner, porta poi a Constable e in questo modo a Corot e alla scuola di Barbizon oltre che alla nascita della fotografia, è la traccia fondamentale che introduce all'impressionismo. Con il suo contraltare legato alla cultura ufficiale del Salon, da Ingrès a Bouguereau. A tutti questi temi Marco Goldin dedica capitoli fondamentali nel libro, evocando figure note: da Manet a Renoir, da Monet a Pissarro, da Degas a Sisley.

L'ultima parte del volume è riservata, con capitoli invece monografici, ad artisti che hanno contribuito a modificare la visione della pittura, e della scultura nel caso di Rodin, tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX. Per cui Cézanne e Degas, Monet e Munch, Van Gogh e Gauguin a Tahiti.

«Da sempre avevo in animo di scrivere un libro sull'Ottocento internazionale - conclude Goldin - e quindi sono stato particolarmente lieto di mettermi a lavorare su questi argomenti che studio da decenni».

Nicoletta Cozza

