Godzilla re della noia in guerra contro tutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ma che continuano a fare Kyle Chandler, Vera Farmiga e Ken Watanabe, persino l'inossidabile Charles Dance e la lanciatissima Millie Bobby Brown di Stranger Things in questa kolossal-noia fatta di fracasso, effetti speciali e zero pensiero, fra mostri e umani in guerra che suscitano zero emozione? Lunghissimo sequel dedicato al gigantesco lucertolone che si illumina radioattivo emergendo dalla nebbia, questo Godzilla in versione XXXL si ritrova a fronteggiare vecchi mostri della tradizione giapponese, creature mitiche come Mothra, Rodan e...