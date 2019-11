Godfrey Gao muore durante un reality

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Godfrey Gao (nella foto), popolare modello e attore di origine taiwanese e con passaporto canadese, è morto a 35 anni a causa di un apparente attacco cardiaco mentre era impegnato in Cina per la registrazione del reality Chase me.La morte, riportata dall'agenzia di stampa locale Zhejiang News, è avvenuta nella città della Cina orientale di Ningbo ed è stata confermata dalla sua agenzia, la Jetstar Entertainment, con un post sulla sua pagina Facebook e su Weibo, il Twitter in mandarino. Dalle ricostruzioni fatte, Gao stava girando le...