Gli ultimi giorni hanno innalzato il livello di attenzione complessivo della nostra comunità nazionale sulla emergenza coronavirus. Le misure per contenere l'epidemia, a partire dalla decisione di chiudere le scuole fino al 15 marzo per arrivare al mantenimento di una distanza minima di sicurezza delle persone o alla raccomandazione alla popolazione anziana di limitare uscite e spostamenti, sono necessarie e giuste. E sono state assunte sulla base delle indicazioni della comunità scientifica. Certo, rappresentano una sfida inedita e molto difficile, per il Paese nel suo complesso e per ciascuno dei suoi cittadini, per ognuno di noi. Potrà sembrare un paradosso, ma proprio nel momento in cui siamo costretti a fare attenzione alla distanza fisica, dobbiamo essere consapevoli che abbiamo bisogno, più di tutto, di un grande spirito di vicinanza. Dimostrando quella capacità di condivisione, concordia, unità di intenti che ha esortato ad avere il Presidente Mattarella, nel suo messaggio agli italiani. Il Governo ha preso le sue decisioni sulla base di una visione d'insieme dei problemi e confrontandosi costantemente con tutti i livelli istituzionali, mettendo la salute dei cittadini al primo posto e tenendo ben presenti le pesanti ricadute di questa emergenza sulla nostra economia, su interi settori commerciali, sul mondo del lavoro, sulla situazione di tante famiglie. In queste ore sono state approvati interventi per un robusto rafforzamento del sistema sanitario nazionale, attraverso l'incremento di personale e di strumentazioni a disposizione. E nei prossimi giorni verrà varato un decreto per sostenere le imprese e le famiglie. Sono allo studio misure per estendere a tutti la cassa integrazione in deroga e per la sospensione di tasse e contributi a sostegno delle filiere produttive più colpite, a partire dal turismo e dal commercio. Per le famiglie si punta all'ampliamento della durata dei congedi parentali e all'utilizzo dei voucher per l'assistenza ai bambini. Si tratta di interventi ad ampio raggio, che nel loro insieme valgono 7 miliardi e mezzo di euro, concordando con l'Unione Europea un innalzamento di tre decimali per una volta il principio della solidarietà concreta diventa più forte degli austeri numeri, con un vero e proprio cambio di paradigma di cui far tesoro del rapporto deficit-Pil. Chi pensa di poter approfittare di un momento così grave per giocare ai distinguo di natura politica o per far credere all'opinione pubblica di essere il vero paladino degli interessi dei cittadini, magari assicurando di aver in tasca chissà quali soluzioni, sembra non aver compreso fino in fondo la portata della sfida di fronte alla quale ci troviamo. Della solita schermaglia politicista, delle piccole furbizie, non abbiamo davvero bisogno. Non ce le possiamo permettere. E non se le può permettere il Veneto, uno dei fronti più esposti, più colpiti dall'emergenza. Serve ben altro. Serve lo spirito di leale collaborazione istituzionale con il quale stiamo continuando a confrontarci con tutte le forze economiche e sociali della regione. Dalla attuale situazione di emergenza ne usciremo solo se uniti ed animati tutti da un grande senso di responsabilità. L'Italia è sempre uscita dalle crisi peggiori e ha sempre costruito il meglio, dando le prove più belle di sé, quando ognuno, da chi aveva i massimi ruoli alla persona più semplice, ha saputo curare al di sopra di ogni altra cosa l'interesse nazionale. Anche stavolta sarà così. E quando ne saremo fuori potremo anche ritrovarci più forti e compatti di prima. Ne abbiamo tutte le possibilità. Come ha detto ancora il nostro Presidente, senza imprudenze, ma senza allarmismi, possiamo e dobbiamo avere fiducia nell'Italia.

*Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri

