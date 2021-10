Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI STUDILa Reale Accademia delle Scienze svedese ha deciso di assegnare il Nobel per la Chimica 2021 a due giovani ricercatori. Hanno entrambi 53 anni. Sono Benjamin List, nato nel 1968 a Francoforte, in Germania, con dottorato di ricerca nel 97 alla Goethe University Frankfurt oggi Direttore del Max-Planck-Institut in Germania e lo scozzese David W.C. MacMillan del 68 di Bellshill, laureato a Glasgow è poi partito per gli Usa dove ora è...