Gli prendono la bicicletta e lui cerca di rubarne un'altra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

OCCHIO PER OCCHIOMESTRE Gli avevano appena rubato la bicicletta e lui, per tutta risposta, aveva pensato di procurarsene un'altra nello stesso modo. L'uomo però, un cittadino malese di 31 anni, è stato scoperto dagli agenti delle volanti. I poliziotti, passando per via Circonvallazione, hanno visto l'uomo armeggiare con un martello per rompere il lucchetto di una bici da donna.Agli uomini della questura il 31enne ha raccontato di essere un panettiere e che, vedendo la bicicletta secondo lui abbandonata, aveva deciso di appropiarsene. Il...