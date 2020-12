L'APPELLO

VENEZIA Dopo quello lanciato dall'assessore al Turismo e allo Sviluppo economico, Simone Venturini, auspicando che il governo istituisca un tavolo di crisi volto a costruire azioni di sostegno per la filiera turistica, stavolta l'appello arriva dagli industriali. Il presidente della sezione Turismo di Confindustria Venezia, Salvatore Pisani, ha deciso infatti di scrivere al ministro Franceschini per chiedere maggior attenzione e supporto nei confronti delle città d'arte. E lo ha fatto insieme ai suoi colleghi di Confindustria Firenze e Unione industriale Napoli, Stefano Rosselli e Giancarlo Carriero. Il tutto alla luce della crisi profonda che ha colpito queste realtà a causa dell'emergenza sanitaria in corso; e che sta evidenziando quanto le città d'arte siano strategiche per l'economia e il benessere di ampi territori. Basti pensare che la filiera lunga del turismo comprende tra gli altri anche i trasporti, l'artigianato e la cultura. Tra le necessità primarie spiccano dunque un sistema di ristori ad hoc che permetta di fronteggiare l'emergenza, oltre ad un fondo per la ripartenza all'insegna della sostenibilità.

«Perché se noi rendiamo più sostenibile tutto ciò che ruota attorno al turismo commenta Pisani ne otterremo un beneficio comune». Fondamentale anche la questione della riqualificazione dell'offerta, legata a doppio filo a quella del contenimento delle locazioni turistiche. Tema per il quale i tre presidenti hanno chiesto al ministro un intervento decisivo. «Vorremmo fosse data una regolamentazione: non è possibile che nei centri storici la residenzialità sia penalizzata dal fatto che appartamenti e palazzi vengono trasformati in hotel. Un'idea? Che su 365 giorni, gli alloggi vengano destinati ai turisti per un numero di giorni all'anno stabilito», dice Pisani, sollecitando anche l'avvio di progetti di digitalizzazione. «La strategia per la ripartenza del nostro settore passa innanzitutto attraverso una riqualificazione dei centri storici. Che faccia attenzione non solo agli aspetti economici ma anche alla sicurezza e valore dell'offerta».

Marta Gasparon

