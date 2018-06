Gli Hikikomori di Belluno Una storia per il cinema

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FILMIl cielo in una stanza, cantava Gino Paoli. La stanza di Andrea, che da lì guarda il cielo. È la traccia di una storia inventata che racconta mille storie vere. Centomila per la precisione, solo in Italia. Tanti sono gli hikikomori nel nostro Paese. Ragazzi che decidono di chiudere le porte al mondo, facendo della loro stanza il mondo stesso. Ragazzi chiusi tra quattro mura e infinite domande senza risposta, ma che hanno acceso una lampadina su quelle esistenze isolate. Solo, insieme, è un cortometraggio collettivo. Regia di Lorenzo...