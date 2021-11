Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI EVENTIRitorna la rassegna enogastronomica Fiori d'inverno, che rinasce con la 16. edizione per celebrare, nel trevigiano e veneziano, il Radicchio Rosso di Treviso e il Variegato di Castelfranco, i due prodotti Igp. Appuntamenti promossi dalle Pro Loco e dai comuni per far conoscere, promuovere e degustare i due prodotti e il territorio di produzione, con oltre 30 eventi tra mostre mercato, feste, visite guidate ed escursioni nel periodo...