GLI EVENTI

Per un Capodanno magico Venezia è tra le mete più amate. La notte di San Silvestro a mezzanotte sarà illuminata daI fuochi d'artificio in bacino di San Marco. Anche Piazza Ferretto brillerà a festa, e a scandire l'inizio dell'anno nuovo sarà la musica. Sulle note dei dj di Radio Stereo Città, dalle 22 il palco sarà animato dall'attrice e modella venezuelana Barbara Clara, e accompagnato da uno dei maggiori Dj e producer italiani, Mauro Ferrucci, con la influencer Alice Basso. Dalle 23.15 sul palco il rapper italiano Anastasio. Per un Capodanno a teatro, quello del Goldoni sarà animato da Don Chisciotte tragicommedia dell'arte con Michele Mori e Marco Zoppello di Stivalaccio Teatro. La sera del 31 dicembre sul palco del Teatro Toniolo di Mestre per il Gran Gala du Cirque, si alterneranno sulla scena artisti dai circhi più rinomati come il Cirque du Soleil, dal Lidò di Parigi, dal Festival di Monte Carlo. Evento imperdibile per chi ama la lirica è il Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice.

A PADOVA CON FABRI FIBRA

Sarà Fabri Fibra la guest star di San Silvestro. In Prato della Valle si attendono 50 mila persone. Hotel e ristoranti pronti al tutto esaurito, un maxi piano del traffico, misure di sicurezza straordinarie. Si comincia alle 22 con la band pop Non Plus Ultra fino alle 23.15. Sarà poi la volta dei dj di Radio Company che accompagneranno il popolo del Prato fino a mezzanotte e, quindi, fino allo spettacolo pirotecnico, che terminerà intorno alle 00.20. Da mezzanotte e mezza e per circa un'ora il palco sarà poi tutto per Fabri Fibra. Per la sicurezza sarà transennata l'area attorno al palco (lobo Santa Giustina) per accogliere 10 mila spettatori. A capienza raggiunta sarà possibile assistere dall'area di Prato della Valle, esterna alla recinzione. Per poter accedere all'area recintata in prossimità del palco, sarà necessario esibire un biglietto cartaceo che verrà distribuito gratuitamente a partire da questa mattina. Al Geox, sempre il 31, alle 22.30 spettacolo con Raul Cremona, Mago Silvan e Felipe.

FUNKY E GOSPEL A TREVISO

Il cuore della festa sarà Piazza dei Signori, dove il 31 dicembre (dalle 21.30 alle 2) il programma prevede tanta musica (funky, gospel, sixties a dj set). Previste videoproiezioni sui palazzi del centro per il countdown più i fuochi dalla Torre Civica. Per i più piccoli ecco il Capodanno dei bambini alla Loggia Incantata, con clown, equilibristi e giocolieri sorprese e un goloso spuntino. Per finire l'anno a teatro, al Del Monaco appuntamento con il trasformismo di Ennio Marchetto. Al Teatro del Pane di Villorba, cenone-spettacolo in scena Le baruffe Chiozzotte di Carlo Goldoni per la regia di Edorardo Fainello. Al Da Ponte di Vittorio Veneto in scena la commedia C'è un uomo nel mio letto! con Andrea de Manincor, Sabrina Modenini e Simone Toffanin. All'Accademia dalle 22 il Gran Concerto di Capodanno. Per iniziare il 2020 al Del Monaco, alle 21 il concerto di Capodanno con l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.

BELLUNO IN CAMPEDEL

A Belluno tre Dj, 7 ore ininterrotte di musica e la grande novità dei videoclip proiettati su uno dei palazzi più conosciuti del centro città: queste le grandi novità del Capodanno bellunese in centro città. L'appuntamento è per martedì sera in Piazza dei Martiri si saluterà l'anno nuovo in compagnia. Grazie all'impegno del Comune di Belluno e con la collaborazione di Doff Eventi. A Falcade la festa in piazza con inizio alle 22 del 31 dicembre e terminerà alle 2 del 1. gennaio, musica e bar. Fuochi per la nascita del 2020.

ROVIGO CON LA MUSICA

Rovigo ritorna a festeggiare la notte di San Silvestro in piazza. Protagonista sarà il concerto dell'Ostetrika Gamberini, con il leader Timothy Cavicchi. Il concerto inizierà alle 23, si interromperà al conto alla rovescia del nuovo anno a mezzanotte per poi riprendere. Sul palco spettacolo dalle 20 con intrattenimento dei deejay e due giovani band di supporto.

Per i concerti del primo dell'anno, invece, quattro gli appuntamenti principali. Alle 15.30 al teatro Ballarin di Lendinara si esibirà l'orchestra dei Giovani archi veneti, diretta da Lucia Visentin; alle 17 al Teatro Sociale di Rovigo suonerà l'orchestra sinfonica delle Terre Verdiane, diretta dal maestro Stefano Romani; alle 17.45 ad Adria, il Teatro Comunale ospiterà il tradizionale appuntamento con l'orchestra degli allievi e dei docenti del conservatorio Buzzolla; alle 18 a Porto Viro, al Palazzetto dello sport, saranno protagonisti gli oltre novanta elementi dell'orchestra sinfonica Tullio Serafin e dell'omonimo coro, diretti dal maestro Renzo Banzato.

PORDENONE E UDINE SENZA BOTTI

A Pordenone, alle 16, al Teatro Verdi, concerto di fine anno con musiche di Beethoven, Strauss, Offenbach eseguite da Sofia Sinfonietta, diretta da Svilen Simeonov, con Pavel Berman al violino solo. Nella dirimpettaia piazza XX Settembre, alle 21.30, ad aprire la festa di Capodanno sarà Dj Ringo, conduttore della trasmissione radiofonica Revolver, su Virgin Radio, con un programma tutto da ballare. Sulla stessa lunghezza d'onda il concerto di Giuliano Palma. A mezzanotte brindisi e mega show di video e luci tridimensionali, senza botti per non creare danno a cani, gatti & C.

A Udine, in piazza I Maggio, i festeggiamenti inizieranno alle 22, con il dj friulano Kriss Simon, fra pop e reggaeton. A presentare la serata sarà Alexis Sabot. Alle 23, salirà sul palco la Pink Armada, che proporrà i pezzi rock internazionali più celebri dagli anni Settanta ad oggi. Anche qui fuochi d'artificio silenziosi, per non spaventare gli animali. Raddoppiato il numero di transenne e triplicato quello delle guardie giurate che, a spese del Comune, vigileranno sull'ultima notte dell'anno.

VICENZA TRA DANZE E MUSICA

A Vicenza sono in programma due grandi eventi a cavallo tra la fine del 2019 e l'arrivo del nuovo anno. Martedì 31, con inizio alle 22, al Teatro comunale, nell'ambito della 12. edizione del Gran Concerto di San Silvestro, si esibirà l'Orchestra del Teatro Olimpico con la direzione del maestro Alexander Lonquich proporrà una serie di brani frizzanti e molto noti di Stravinskij, Ravel, Milhaud, Kodály e ajkovskij, tra cui la Suite dallo Schiaccianoci.

Lo stesso Teatro Comunale Città di Vicenza alzerà il sipario l'1 gennaio, assecondando la tradizione nel 2020 con le danze della sconfinata tradizione russa, con accenni al mondo contemporaneo, con lo spettacolo pomeridiano: l'originale e travolgente Russian National Show Gzhel in programma con inizio alle 17. In scena i balli della tradizione russa, il balletto e le danze folkloriche, arricchiti da splendidi costumi, oltre 500, ed un cast di una cinquantina di artisti.

Di questo evento un gustoso antipasto è previsto alle 15 dell'1 gennaio, a Palazzo Leoni MontanariGallerie d'Italia a Vicenza, dove ci sarà un'incursione di danze tradizionali russe, della durata di circa 20 minuti, con alcuni artisti del Russian National Show Gzhel che poi si esibiranno due ore dopo. A Marostica appuntamento in Piazza degli Scacchi dove si si balla al ritmo di un lungo dj set che dalle 22.30 accompagnerà il pubblico fino alla mezzanotte, con l'incendio del Castello Inferiore e fuochi d'artificio, per continuare con la musica fino alle due del mattino. Sul palco sono attesi i dj set di Bosa e Space. A Bassano del Grappa lunedì 31 in Piazza Libertà dalle 23 fino le 2 animazione, musica live, brulé e panettone per tutti con l'esibizione di Novaluna Party Band.

X FACTOR A VERONA

X FACTOR e RTL 102.5 per il 31, in piazza Bra con Booda, Sierra, Davide Rossi, Eugenio Campagna e la giovane vincitrice Sofia Tornambene. Con loro anche Filo Vals. La serata sarà trasmessa in diretta su RTL 102.5 TV (canale 36 del Digitale Terrestre) e su Rtl 102.5. Un grande spettacolo di fuochi d'artificio a mezzanotte saluterà l'arrivo del nuovo anno e poi musica dance con i deejays di Radio RTL, Fabio Romano e Francesca Cheyenne. Presenta la serata di capodanno lo showman Angelo Baiguini.



(hanno collaborato

Giambattista Marchetto, Alberto Rodighiero, Luca Pozza, Filomena Spolaor)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA