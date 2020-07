GLI EVENTI

La bellezza italiana e il canto, ricette anti pandemia per tornare alla normalità. Miss Italia e il Festival di Sanremo si adattano ai tempi del Covid. Costretti a rinviare le proprie date ma non a gettare la spugna. Anzi, pronti a ripartire, tra innovazione e tradizione, per dare una spinta alla voglia di rinascita del Paese.

Sceglie di innovare Miss Italia. Lo storico concorso che ospita le fasi finali a Jesolo, non incoronerà la nuova regina a settembre, ma si prepara a svolgere l'ottantunesima edizione comunque entro fine anno, rimettendo in moto le procedure di selezione e studiando un nuovo format. «La situazione che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo ci ha imposto un cambio di scena e di data, che ci ha dato l'opportunità di sperimentarci con un modello di evento innovativo che si svilupperà anche sul digitale spiega la patron Patrizia Mirigliani-. Abbiamo ripreso da poco le selezioni delle migliaia di candidate iscritte, che avevamo bloccato per il lockdown, nel pieno rispetto di tutti i protocolli sanitari nelle diverse regioni. Ora siamo pronti a ripartire, consapevoli delle difficoltà, ma con la freschezza che ci ha sempre contraddistinto, puntando a una bellezza ancora più autentica».

NO AL PIANO B

Quanto a Sanremo slitta a marzo. Cinque giorni dal 2 al 6, sperando che in quella data la pressione dell'eventuale ritorno della pandemia sia meno forte. La formula rimarrà quella tradizionale, con la confermatissima coppia Amadeus-Fiorello. «Nessun piano B di convivenza col coronavirus ma rispetto della tradizione - ha spiegato Stefano Coletta, direttore di Rai1-. Con un piano B non sarebbe Sanremo. Per questo abbiamo deciso di differire il festival da febbraio al 2-6 marzo, proprio perché speriamo per quella data di poterlo fare in formula tradizionale». Un festival «della ripartenza, non solo per il mondo della televisione, ma anche della musica che ha tanto sofferto in questo periodo di emergenza» ha commentato con entusiasmo Amadeus, confermato nel ruolo di direttore artistico e conduttore. Appuntamento all'Ariston con un rinvio di un mese rispetto agli ultimi anni proprio per rispettare il format tradizionale. Sul palco «ci sarà anche il grande Fiorello», promette il direttore di Rai1 Coletta. «Sono felicissimo. Ringrazio i vertici Rai che hanno fortemente voluto la mia riconferma - ha detto Amadeus - permettendomi già dal 19 maggio di lavorare alla stesura del nuovo regolamento, che ho presentato al direttore di Rai1 e ai suoi vice il 23 giugno, insieme alla scenografia preparata da Stefano Castelli, con Stefano Vicario alla regia e il direttore della fotografia Mario Catapano». Aggiunge poi: «Ci auguriamo, così come abbiamo lasciato una situazione di normalità e di felicità ai primi di febbraio, di ritrovarla esattamente uguale ai primi del prossimo marzo».

ANSIE

«Da oggi mi metterò tra l'altro sulle tracce di Fiorello per inseguirlo e stalkerarlo nella speranza di convincerlo ad essere ancora vicino a me nel prossimo Festival», ha assicurato Amadeus, alludendo alle ansie dello showman che ha già scherzato sul terrore di finire vittima delle insistenze dell'amico di sempre e che qualche settimana fa, alla vigilia dei 60 anni, aveva anche ipotizzato di chiudere la carriera proprio a Sanremo. Confermatissimo alla guida dei Soliti ignoti, in onda anche in versione speciale il 6 gennaio per i premi della Lotteria Italia, Amadeus guiderà anche l'ultimo rettilineo che porterà al traguardo di Sanremo Giovani: AmaSanremo, cinque serate in onda in diretta su Rai1 dal 22 ottobre al 19 novembre, protagonisti i 20 giovani artisti più meritevoli che si giocheranno l'accesso alla finale.

