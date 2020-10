I PUBBLICI ESERCIZI

VENEZIA Ieri era toccato agli albergatori denunciare una comunicazione poco chiara sull'acqua alta, che costa una pioggia di disdette. Oggi tocca agli esercenti, con il direttore di Aepe Ernesto Pancin che rilancia una proposta presentata già qualche anno fa, finora rimasta inascoltata. Un'idea illustrata dall'associazione nel 2018, in occasione di un convegno, e per Pancin ancora validissima. D'altronde, da allora di cambiamenti non ce ne sono stati in merito alle modalità di comunicazione dell'arrivo dell'alta marea. Per i veneziani, certo, ma in modo particolare per i visitatori, ben poco pratici nel decifrare correttamente le misure diffuse tramite sms, grafici, e-mail o voce registrata. E mai come ora, in un momento particolarmente delicato per Venezia, duramente colpita non solo dall'aqua granda del novembre scorso ma anche dagli effetti della pandemia, con ripercussioni sul suo abituale flusso turistico, dare informazioni chiare, semplici e che soprattutto non dèstino falsi allarmismi, sembra essere una vera e propria necessità. .

LA PROPOSTA

Ne è convinto Pancin, ribadendo l'importanza di sostituire il riferimento dello zero mareografico di Punta della Salute con quello di Piazza San Marco. Notoriamente, quest'ultimo, il punto più basso del centro storico, iniziando ad allagarsi già con 95 centimetri circa. «È evidente che c'è un allarme continuo, sulla base di dati non reali. Perché afferma Pancin se una persona raggiunge la città e legge una previsione di 130 centimetri, è portata a pensare che l'acqua gli arriverà fino al collo. Quando in realtà si tratta di 30 centimetri in Piazza che sì, richiederanno l'uso degli stivali, ma neanche troppo alti per poter girare». Un appello, come detto, lanciato a poche ore dall'allarme del direttore Ava, Claudio Scarpa che, preoccupato per le prime cancellazioni per il fine settimana, chiede più attenzione proprio sulla gestione delle informazioni.

LA RICHIESTA

Insomma, per sfatare l'immagine di una Venezia «in un clima di guerra continuo», in cui risuonano le sirene pronte a dare l'allarme, «bisogna pensare ad un altro tipo di comunicazione: Aepe scende in campo affinché siano dati messaggi chiari e non dannosi per la città. Per questo chiedo, in primis ad amministrazione comunale, Centro maree ed enti preposti alla comunicazione, d'intervenire». E in questo senso, considerando come punto sul medio mare Piazza San Marco, dire che ci saranno 30 centimetri d'acqua al posto di 130, potrebbe davvero fare la differenza. Se da un lato una sezione del sito del Comune è dedicata alla corretta interpretazione della marea, con vignette che mostrano a che altezza del corpo arrivi l'acqua a certe misure e in determinate zone del centro storico (è spiegato per esempio che a Rialto, davanti ai pontili, perché l'area si allaghi ci vogliono 105 centimetri), dall'altro il direttore Aepe si sofferma su un ulteriore punto. Un secondo parametro fondamentale a suo dire per una più corretta informazione. Che dovrebbe coinvolgere pure le applicazioni dei cellulari o i siti internet dedicati alle previsioni meteo. «Parlando di acqua alta aggiunge infatti Pancin dovremmo dire anche quanto durerà». Un fattore tempo mai comunicato dai messaggi tradizionali, eppure decisivo per far comprendere che se la marea sale, dopo poche ore si ritira. «Di modo che il visitatore possa organizzare i propri impegni senza disagi. Affinché, al di là di casi eccezionali come quello del 12 novembre, l'alta marea sia presentata come qualcosa di caratteristico della città, come una sua particolarità».

IL COMUNE

In Comune e al Centro maree assicurano che il tema della comunicazione è nota e che sta per essere affrontata. Rimane l'esigenza sul piano scientifico di dare le misure sul mediomare, tuttavia si sta pensando sia a rispolverare potenziare le grafiche che mostrano l'effettivo livello dell'acqua in rapporto alla persona che qualcosa che abbia più forza comunicativa. In questo senso, sono in cantiere filmati che mostrano la situazione della città in varie sue parti in corrispondenza di diversi livelli di marea, salendo di 5 centimetri ogni volta. «In questo caso - dicono da Ca' Farsetti - chiunque collegandosi al sito comunale avrebbe una percezione immediata del significato della misura».

Marta Gasparon

