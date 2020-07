TEATRO

Dopo il debutto, ieri sera all'Operaestate Festival, del lavoro su un Veneto epico Una banda de foresti e selvadeghi: Venetkens, Andrea Pennacchi torna in scena anche con i suoi percorsi dedicati ai poemi omerici. «In alcune riflessioni sulla forza nei poemi epici, Simone Weil nota come tutti piangano: Priamo, Achille, Odisseo. Eppure Omero non piange mai, il narratore mantiene un distacco assoluto anche quando racconta le cose più terribili. E questo distacco permette a noi di piangere liberamente». Pennacchi racconta con questa citazione la genesi del progetto Omero non piange mai, costruito per il Teatro Stabile del Veneto in tempi di lockdown. Il video-racconto in due parti per Iliade e Odissea è accessibile on demand dal sito dello Stabile (www.teatrostabileveneto.it), ma la nuova impostazione del racconto uscirà dal virtuale e torna in scena in presenza sotto il titolo Eroi nella programmazione estiva dello Stabile l'1 agosto al Goldoni di Venezia e il 29 agosto al Verdi di Padova.

TRA EROI E VIAGGI

Il progetto Omero non piange mai - ideato e costruito da Pennacchi con le musiche di Giorgio Gobbo e le illustrazioni di Vittorio Bustaffa per la regia di Marco Segato, in un format originale a cura di Teatro Boxer nasce come costola di Eroi, fortunato spettacolo nato tempo fa con la regia di Mirko Artuso. Quasi accedendo a «due immense fortezze piene di tesori appena velati dal tempo», Pennacchi racconterà della guerra sotto le mura di Troia e dei viaggi di Ulisse, intimorito e umile di fronte alla bellezza. E resterà fedele al racconto originario del primo grande narratore della storia, pur inserendo qualche spunto personale, per permettere a ognuno di vedere nella propria mente, di riempire le parole del narrato con le immagini della propria esperienza e della fantasia. «Quando lo Stabile mi ha coinvolto per una produzione che potesse andare online spiega Pennacchi ho pensato che la cosa che poteva rendere al meglio sono i racconti che mi sono più vicini, Iliade e Odissea appunto. E dopo il virtuale, questo lavoro tornerà in nuova forma sul palco, in presenza».

RITORNO A CASA

Il rapporto dell'artista padovano con l'epica è quella che descrive nei racconti stessi. «Non sono un grecista, non sono uno studioso, ma un appassionato chiarisce - Dai quando ero ragazzino mi emozionavo di fronte all'epica omerica e trovo un gemellaggio con Meneghello, perché quando pensavo agli eroi non pensavo al pippone letterario, piuttosto ai ragazzi più o meno della mia età che gareggiavano, combattevano. Pensavo a una specie di fumettone e così è rimasto. Quando racconto l'Iliade penso al mio quartiere, quando racconto l'Odissea penso a un ritorno a casa mia. È una passione cresciuta nel tempo, dopo il rifiuto dei tempi della scuola». Ecco allora quel distacco che deve emozionare. «La distanza omerica è la linea guida anche per me quando racconto una storia che mi commuove e mi tocca conclude l'artista Perché è mio dovere non farmi travolgere da questa emozione, ma mettere in condizione gli altri di provarla».

Giambattista Marchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA