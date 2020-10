GLI EPISODI

Vent'anni. Ovvero il lasso di tempo servito a Lady Diana Spencer per passare dallo status di nuova ragazza di Carlo a quello de la ragazza giusta per Carlo, fino alla rovina di Carlo. Si muoverà tra gli alti e bassi del ventennio più dianacentrico della storia della Corona la quarta stagione di The Crown, amata serie sui reali inglesi che il prossimo 15 novembre tornerà con dieci nuovi episodi su Netflix. E le aspettative, ora più che mai, sono altissime. Perché dopo aver vissuto nelle prime stagioni le vicende familiari e politiche della regina Elisabetta II, dal suo matrimonio nel 1947 fino al giubileo d'argento dei 25 anni di regno, con la quarta stagione la serie si avvicina ai giorni nostri, mettendo il dito nella piaga ancora aperta del triste destino di Lady Diana, principessa del popolo morta nel 1997 dopo il divorzio con Carlo.

LE LITI

«Sappiamo tutti come va a finire questa storia ha detto Emma Corrin, che nella serie interpreta molto credibilmente Diana - per questo ci sembrava importante non concentrarci solo sul lato tragico della relazione con Carlo. Abbiamo raccontato le fasi iniziali del loro rapporto, che fu leggero e spensierato. Almeno per un periodo». Presente fin dalla prima puntata, Diana acquista sempre più spazio nella progressione della serie, che la racconta durante il matrimonio (per la scena delle nozze è stata utilizzata una copia del vestito originale), dopo la nascita dei principi William e Harry, fino al volo sul Concorde nel 1989, che precede di sette anni il divorzio al centro della stagione numero cinque, già in cantiere. «Abbiamo mostrato anche i momenti più duri, come la bulimia di Diana o le scene delle liti con Carlo. In quei casi era sempre lei ad alzare la voce. Si teneva tutto dentro e poi faceva esplodere le emozioni».

L'ANTAGONISTA

Tra i personaggi ricorrenti non poteva perciò mancare l'eterna antagonista della principessa, Camilla Parker Bowles, interpretata dall'attrice 35enne Emerald Fennell: «Nella serie Carlo, Camilla e Diana non condividono molte scene insieme ha detto Josh O'Connor, l'ottimo Carlo di The Crown eppure, nonostante tutto, Camilla è sempre tra loro. Tra Carlo e Diana c'è questa tensione costante, una presenza-assenza che si sente nell'atmosfera. Carlo amava Diana e i suoi figli. Ma il modo con cui amava Camilla era diverso». Confezionata con la consueta accuratezza dal drammaturgo Peter Morgan, e considerata tra i prodotti migliori della piattaforma (migliori e più costosi: la stima è di 130 milioni di euro a stagione), The Crown non perde, con la centralità della storia fra Carlo e Diana, il suo fuoco principale: la regina Elisabetta e la bolla della Corona, contrapposta al mondo della politica e del paese reale. Perciò, accanto al cast della precedente stagione Olivia Colman come regina Elisabetta, Tobias Menzies Filippo e Helena Bonham Carter principessa Margaret la stagione quattro guadagna una nuova entrata: il Primo Ministro Margaret Thatcher, interpretata, appena un pizzico sopra le righe, da Gillian Anderson, l'ex agente Scully di X-Files.

I SIPARIETTI

Ecco allora che tra i momenti migliori della serie, che attraversa decenni durissimi per il paese, tra gli attacchi dell'Ira e una pesante crisi economica, ci sono proprio i siparietti tra le due donne più potenti del tempo: Elisabetta II e Tatcher. Per Colman «Elisabetta era stimolata dal fatto di potersi confrontare con una donna. Ma non sono mai diventate amiche. Gillian ha fatto un lavoro straordinario su se stessa. Sembrava di avere sul set il fantasma della Tatcher».

Da una parte la principessa amata da tutti, Diana, dall'altra due donne, la regina e la lady di ferro, altamente divisive: «Due donne in menopausa al potere dice sprezzante nel primo episodio un ministro, silurato di li a poco ci sarà da divertirsi».

Ilaria Ravarino

