Gli economisti chiamano la moneta un'istituzione sociale di fiducia. Vuole dire che affidiamo a qualcosa di cui abbiamo fiducia il potere d'acquisto che deteniamo, che ci siamo acquisiti con il lavoro o vendendo qualcosa. È una bella espressione. Sembra restituire innocenza a un oggetto, il denaro, che siamo invece abituati a circondare di sentimenti disdicevoli: la bramosia per l'oro, la cupidigia per i soldi. Abbiamo talmente fiducia nella moneta che quando le cose volgono al peggio ci aggrappiamo a qualcosa che conta davvero e ci riempiamo di contante. Tesaurizziamo, ci spiegano ancora gli economisti. Quelli che tesaurizzano durante una guerra o una terribile crisi economica sono però, spesso, quelli che affidano a un rotolo di banconote nascoste dentro il materasso il proprio futuro. I tesori, quelli veri, sono altrove e al sicuro. Per non parlare di quando la moneta perde valore e le banconote diventano carta straccia: nella Germania di Weimar la gente andava a comperare il pane con le carriole piene di soldi. Era piena di fiducia nella moneta, una fiducia mal riposta. Ogni generazione attraversa qualche rivoluzione monetaria. Noi che avevamo passato quella dalla lira all'euro, ci fu chi guadagnò e chi perse molto, dobbiamo invece sperimentare la lenta sostituzione della moneta reale con quella elettronica. La sua smaterializzazione, si dice, e l'espressione inquieta: fa venire in mente il prestigiatore che ti chiede la moneta, la fa scomparire nel cilindro, e temi che alla fine dello spettacolo non te la restituisca più. Come tutte le vere rivoluzioni, però, anche questa durerà a lungo e non ci siamo accorti quando è cominciata. Fu nel 1971, quando venne tolta la convertibilità del dollaro all'oro e la Banca d'America iniziò a stampare banconote senza avere nei forzieri lingotti d'oro per un valore equivalente. Fu una svolta decisiva, dopo che per millenni la moneta era stata qualcosa di solido, di reale: non il valore indicato sul conio ma quello del metallo prezioso con cui era fatto il pezzo. La smaterializzazione che segna questa nostra civiltà postindustriale sta facendo scomparire assieme alla moneta reale molte cose, altrettanto reali: la posta, le lastre dei raggi, le industrie sono le prime che vengono in mente. Stiamo abbandonando anche gli ultimi sostitutivi della moneta a cui ci eravamo aggrappati: le cambiali, gli assegni, i travellers cheques. Si risolve ormai tutto con il beep della tessera bancomat appoggiata su un aggeggio. È un cambio epocale, non solo materiale, ma di fiducia. A noi italiani, una volta, la trasmetteva la barba bianca di Giuseppe Verdi sulle banconote da mille lire: per gli americani c'è ancora George Washington, per i cinesi il faccione rassicurante di Mao. Oggi sul bancomat c'è solo una sequenza di numeri e, se va bene, il nome di una banca. La banconota è sparita, applausi.

