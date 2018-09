CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gli autori italiani a difesa dei principi garantiti dal diritto d'autore. Da Venezia arriva l'appello degli autori dell'audiovisivo di 100autori (Aidac, Anac e Wgi) al mondo politico per «la tutela del diritto d'autore, linfa per la creatività e la libera espressione degli autori, è prima di tutto un dovere, per gli autori, e per tutti i cittadini. Dalla battaglia per la difesa del copyright dipende la sopravvivenza di un'industria culturale e creativa che vale 536 miliardi di euro all'anno, e che dà lavoro a circa 12 milioni di persone in...