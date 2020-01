GLI APPUNTAMENTI

Ferrowine, a Castelfranco Veneto (e da qualche mese anche a Jesolo), ovvero la biblioteca del vino. Ma non solo. Anche della birra, degli spiriti e del food. E siccome è ormai impossibile non pensare al vino senza immaginarne l'accompagnamento con il cibo è quasi normale che Ferrowine proponga anche golosi appuntamenti con la gastronomia di alto livello, sotto il segno del territorio. Come le due serate in programma fra domani e lunedì prossimo. Domani protagonisti saranno due grandi produttori della Valpolicella : Beppe Quintarelli e Romano Dal Forno, visionari e innovatori che hanno introdotto i vini del Veronese nelle più importanti carte al mondo. Storia della grande Valpo e degustazione guidata di tre grandi rossi per produttore, per comprenderne appieno stile e personalità, dai mitici Amarone ai Valpolicella Superiore. Poi, all'inizio della prossima settimana, lunedì 27 gennaio, le grandi proposte enoiche saranno affiancate dai piatti firmati da sei chef veneti nel solco del Tartufo nero pregiato di Norcia di Diamante tartufi.

L'UOVO CHE NON C'E'

Il programma è ricco. Per partire, due antipasti: il primo firmato dal ristorante 19.94 (Padova) di Stefano Agosti prevede tartare di cervo, caviale di tartufo nero, crema di carciofi e topinambur; il secondo affidato a Raffaele Ros, una stella Michelin al San Martino di Scorzè (Ve) che presenterà L'uovo che non c'è: zucca con crema di patata rossa, fondente di tartufo estivo, zizzania selvatica soffiata e tartufo nero, entrambi abbinati al Cruasè Oltrepò Pavese metodo classico rosè 2011. I due primi piatti saranno a cura di Silvia Moro (Aldo Moro di Montagnana), con il Tortello d'anatra con ribes con l'Alto Adige Pinot Nero Angra 2018, Nalles e Magre; e di Riccardo Furlan (Antico Veturo di Trebaseleghe), con il risotto al pino mugo, fondo di faraona, polvere di lamponi con l'Etna rosso vigna Nica 2016, cantine Edomé; ad Alan Bozzato (La posa degli agri di Polverara) il compito di presentare il secondo, la Royale d'anatra, abbinata al Primitivo di Manduria Papale oro 2016, Varvaglione. Il dolce sarà firmato da Andrea Valentinetti del Radici di Padova: la Nocciola arachidi abbinata al Barolo Chinato, Marolo. In tutti i piatti il protagonista sarà il Tartufo Nero pregiato di Norcia. Prenotazione al 345/6625601.

C.D.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA