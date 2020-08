GLI APPUNTAMENTI

Eccoci a Ferragosto, la festa più rilassata dell'anno. Celebrarla con un picnic è un classico (soprattutto in montagna) ma anche seduti a tavola, magari sotto il cielo stellato, non è male. Le opzioni come sempre non mancano (avvicinarsi al 15 partendo dalla vigilia, celebrarlo il giorno stesso o, addirittura, 24 ore più tardi, per allungare la festa e visto che il giorno dopo, appunto, quest'anno cade di domenica). Il Padovano in questo senso è una delle zone più attive e qui vi segnaliamo due delle numerose proposte, ricordando però anche quelle dell'Hotel Beatrice di Este (bella cena a base di bollicine Monsupello dell'Oltrepo' Pavese) e del ristorante Aldo Moro di Montagnana (con tanto di show cooking al momento della preparazione del risotto ai porcini), entrambe la sera del 14.

VISTA SUI COLLI

A Selvazzano Dentro (Pd) l'Abc Montecchia della famiglia Alajmo, propone per la sera del 15 un menù ideato da Max Alajmo e Simone Camellini, da gustare godendo il paesaggio dei Colli Euganei. Aperitivo (pizza romana, passatina fredda di fave, fagiolini al basilico, sorbetto di datterini, fiori di zucchina in doratura leggera e tanto altro. A tavola: risotto al rosmarino, lavanda e melone, ombrina con purè aspro di patate, olio di verbena e salsa vergine, crostatina con albicocche, mascarpone e caffè Black Mule. Costo, 65 euro (58 Alajmo Card). Info: 049/8055323.

IL GIORNO DOPO

Il Ferragosto Sbagliato è invece il titolo della proposta de La Posa degli Agri a Polverara (Pd), riferito al fatto che si svolgerà il giorno dopo, domenica 16, quando, sia a pranzo sia a cena, saranno disponibili 6 isole del gusto, per un evento itinerante. Due turni, uno 12-14, l'altro 19-23.30. Nell'Isola del grano protagonisti i primi piatti con prodotti di stagione e dell'orto della Posa, nell'isola del fuoco grigliata di carne e verdure; nell'isola del forno pizza in pala, focacce e bruschette; nell'isola del bacaro i cicchetti tradizionali, taglieri salumi e formaggi; nell'isola della tradizione ecco mortadella, porchetta e pane; infine, nell'isola dello zucchero, i dolci e la frutta. All'ingresso una bottiglia a scelta tra bollicine, vino bianco o rosso. Il costo a pranzo è di 45 euro, a cena 55, menu per i piccoli a 25 euro. Info: 049/9772532.

