Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI APPUNTAMENTIChe Venezia sia tornata ai fasti della moda si conferma con le presenze autorevoli che in questi giorni hanno portato il mondo della moda in città. Basterebbe pensare al dono che Anthony Vaccarello, lo stilista belga ha portato con la griffe di Yves Saint Laurent alla grandezza originaria e ha ritenuto di fare un'installazione d'arte per incamerare e riflettere luce e colori di una Venezia insolita che sta prendendo vita...