«Carnia, eccellenze in malga»: gli Stellati in malga e la malga dagli Stellati, è questo lo slogan della manifestazione che anche quest'anno, e per la quarta volta, nelle splendide malghe della Carnia, in Friuli Venezia Giulia, promuoverà i grandi prodotti del territorio. L'appuntamento è suddiviso in due fine settimana: il primo, il prossimo, sabato 22 e domenica 23, poi una tre giorni che inizierà sabato 29 e si concluderà lunedì 31 agosto, quando chef stellati Michelin, e chef protagonisti del territorio si esibiranno in inediti show cooking in un contesto di grande fascino. Quindici grandi maestri di cucina creeranno davanti al pubblico piatti in cui saranno valorizzate le straordinarie peculiarità gastronomiche di queste montagne.

GRANDI PRODOTTI

Filo conduttore e da trait d'union dell'intera manifestazione saranno i grandi prodotti delle malghe carniche, ingredienti base delle ricette che gli chef prepareranno in un vero e proprio teatro naturale all'aperto. Quest'anno si è deciso di aggiungere anche la 5. giornata del 31 agosto, lunedì, per dar modo anche ai ristoratori del territorio di poter partecipare alla manifestazione e vedere dal vivo grandi nomi della ristorazione italiana. Le malghe protagoniste di questa quarta edizione saranno Malga Morareto di Forni Avoltri, Malga Montasio di Sella Nevea Chiusaforte), Malga Pozof di Monte Zoncolan, Baita La Suita di Forni di Sopra, Rifugio Marinelli di Forni Avoltri. In ciascuna malga, a partire dalle ore 12, il pubblico avrà la possibilità di degustare 3 piatti d'autore preparati in diretta dagli chef protagonisti degli show cooking e una gustosissima selezione di prodotti della malga. In abbinamento i vini di Aquila del Torre, Castelvecchio, Raccaro, Rodaro, Livio Felluga, Ronco dei Pini, Edi Keber, Radikon, Toros, Picech. Ma anche i pregiati distillati dell'azienda Tosolini, l'olio extravergine d'oliva dell'azienda Corte Tomasin, la Gubana de L'Antica Ricetta e il caffè di Oro Caffè. Sarà anche l'occasione perfetta per conoscere da vicino il lavoro quotidiano dei malgari e le tradizioni della monticazione.

IL PROGRAMMA

Sabato 22, a Malga Morareto, ospiti Donato Ascani, 2 stelle Michelin al Glam di Venezia, Enrico Bartolini, 3 stelle al Mudec di Milano, Marco da Rin Bettina del Mondschein di Sappada (Ud). Domenica 23 sarà la volta, a Malga Montasio di Sella Nevea, di Terry Giacomello, 1 stella allo Inkiostro di Parma, Paolo Casagrande, trevigiano di nascita, tristellato al Lasarte di Barcellona, Lorenzo Gerometta del Da Modesto di Tolmezzo.

Sabato 29, a Malga Pozof di Monte Zoncolan, ecco Antonia Klugmann, 1 stella a L'Argine a Vencò (Go), Yoji Tokuyoshi, 1 stella al Tokuyoshi di Milano, Giacomo della Pietra, dell'Osteria da Alvise di Sutrio (Ud). Domenica 30, a Baita Suita di Forni di Sopra, accenderanno i fornelli Wicky Priyan del Wicky's Milano, Alessandro Negrini e Fabio Pisani, 2 stelle a Il luogo di Aimo e Nadia di Milano, Stefano Basello del Là di Moret di Udine. Infine, lunedì 31, al Rifugio Marinelli di Forni Avoltri, Giancarlo Morelli del Morelli di Milano, Norbert Niederkofler, 3 stelle al St. Hubertus di San Cassiano, Gianluca Scopazzi del Rifugio Marinelli di Forni Avoltri (Ud). Info e aggiornamenti: www.cuciniamocon.it



