CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI APPUNTAMENTIA grandi passi verso il 2019. E come è tradizione tutte le città, grandi e piccole, del Veneto si stanno mobilitando per celebrare la notte di San Silvestro. Ecco una piccola rassegna (per nulla esustiva) degli appuntamenti nella nostra Regione. VENEZIA MESTRE E PROVINCIALa città sull'acqua accoglierà il 2019 con il tradizionale spettacolo pirotecnico in Bacino di San Marco. Appuntamento poco prima delle 24 per rendere omaggio all'anno nuovo anche il bacio portafortuna sotto il Campanile marciano. Previsti varchi d'accesso...