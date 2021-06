Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MOSTRAIl linguaggio delle immagini descrive com'è nata l'arte dei veneti antichi e, attraverso le scene incise 2600 anni fa, ricostruisce come vivevano. E consente addirittura di desumere cosa immaginavano, o sognavano, grazie alle cesellature che mostrano contesti di fantasia immortalati a quel tempo. Un poema figurato in piena regola, quindi, ambientato qui. Un viaggio a ritroso attraverso le nostre origini e soprattutto l'occasione per...