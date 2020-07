MUSICA

Un sold-out che ha riempito tutti i posti disponibili ha salutato la ripartenza della programmazione live del Teatro Verdi di Pordenone che dallo scorso giovedì ha alzato il sipario, dopo il lungo stop imposto dalla pandemia, con una rassegna d'eccellenza all'insegna del grande jazz. Tgvp Open jazz, titolo del percorso di quattro appuntamenti, propone una lunga cavalcata nel mondo delle musiche da film con alcuni dei nomi più celebri della scena musicale europea e internazionale. Dopo l'applaudito appuntamento inaugurale con il sax di Federico Mondelci, è ora la volta, giovedì 16 alle 21, di Gabriele Mirabassi uno dei massimi virtuosi del clarinetto a livello internazionale, che si esibirà in trio con il chitarrista Nando Di Modugno, uno dei pochi ad eccellere sia nella musica classica che nel jazz, e Pierluigi Balducci, bassista tra i più attivi ed apprezzati del jazz italiano. Nel concerto Amori sospesi i tre musicisti, uniti da anni di esibizioni in tutta Italia e in Europa, compiono un viaggio musicale evocativo e suggestivo dal Mediterraneo all'America del Sud, con echi jazz, del folklore e della tradizione classica, dove la musica diventa crocevia di popoli e culture, terra di accoglienza ante litteram, vero e proprio luogo dell'anima.

