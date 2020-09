GLI ALTRI RICONOSCIMENTI

Ultimo atto della 77. Mostra del cinema: le dichiarazioni finali dei vincitori. Niente polemiche e tutti contenti. Lo è indubbiamente Ana Rocha de Sousa che ha vinto il premio opera prima Luigi de Laurentiis- Leone del futuro, il più corposo in termini monetari (ben centomila dollari da dividersi tra regista e produttore) per Listen. Difficile capire cosa esattamente voglia dire tra le lacrime e con un inglese che continua a scivolare nel portoghese, ma ovviamente si capisce che c'è nelle sue parole la speranza che questo premio possa darle ancora un futuro nel cinema. La regista portoghese vince anche il premio speciale della Giuria di Orizzonti e, in sala stampa, aggiunge dedico Listen a tutte «le persone emarginate che vivono ai bordi della società e a quei bambini che riescono con difficoltà ad avere un futuro sicuro».

ORIZZONTI

La presidente Claire Denis ha difeso le decisioni della giuria dichiarando che «non si è scelto prima una linea particolare, un peculiare tipo di cinema, di avanguardia ad esempio, ma di trovare opere da amare. E in Paesi del tutto diversi abbiamo visto storie di vita dolorose e tragiche, storie di donne, ma con un orizzonte di speranza per il futuro». A Pietro Castellitto è andato il premio Orizzonti per la sceneggiatura di I predatori. Il giovane regista inizia scivolando in una battuta un po' greve: Soltanto gli infami e i traditori sono bravi nei ringraziamenti, ma poi aggiunge che il suo film è in fondo dedicato a tutti quelli che non la pensano come noi e solo legittimando la diversità troveremo la forza di costruire il futuro anche se la pace presuppone lo scontro. Dobbiamo stare in competizione con la Storia e non con il nostro tempo presente. «È stata Francesca Comencini a puntare il dito sul film di Castellitto dice Claire Denis mostrando che è un film sul pericolo che incombe in tutta l'Europa: il rigurgito del fascismo e dell'intolleranza». Il premio speciale della giuria di Orizzonti va a Dorogie Tovarisch! di Andrej Konchalovsky che ringrazia Venezia e la Mostra «per il coraggio di aver premiato questo film e il mio produttore che ha avuto la forza di aiutarmi a dirigere un'opera difficile ma che credo necessaria come documento della storia del Novecento. Non è stato facile, ma sentivo la necessità di portare sullo schermo il ricordo di quei tragici fatti e di una generazione che ha vinto la guerra contro i nazisti e amava Stalin».

PRESIDENTE CATE

Cate Blanchett, presidente della giuria di Venezia 77, dichiara che i film italiani hanno avuto molte possibilità di vincere, ma nessuno di noi aveva un lista predefinita e abbiamo deciso indipendentemente dalla nazionalità dei cineasti ma solo dal valore delle opere. È stato un miracolo che questi cineasti abbiano potuto fare un film in questi difficilissime condizioni e quasi ci siamo vergognati di dover giudicare il lavoro dei nostri colleghi, ma era necessario farlo. Beh, in fondo, c'è un premio a Savino che è un attore intelligente, generoso e indispensabile capace di rendere perfettamente la storia che racconta. Ed è italiano Per Vanessa Kirby credo non ci sia nulla da dire: è stata semplicemente straordinaria. Per il mancato premio a Notturno di Rosi tutta la giuria si dice dispiaciuta, ma alla fine si è deciso diversamente.

Giuseppe Ghigi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA