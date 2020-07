GLI AIUTI

Come il vino ti cambia la vita è il titolo del libro di Laura Donadoni che verrà presentato a Venissa, nell'isola veneziana di Mazzorbo, giovedì 23 luglio. In effetti il vino è molto di più del succo d'uva fermentato, il vino racconta le storie di popoli e luoghi, come quella dei romani che lasciarono Altino per spostarsi nelle isole della laguna portando la vite e la cultura del vino anche nella Venezia Nativa. E il vino oltre a questo può essere un modo per avvicinare le persone nei momenti difficili, come quello dell'acqua alta di novembre che ha messo in ginocchio Venezia creando danni ai pescatori di Burano, con perdite di reti, pontili e ormeggi. Per aiutare a tutelare questa tradizione, Venissa ha messo in vendita alcune delle sue rarissime bottiglie raccogliendo oltre 5 mila euro da destinare alla Cooperativa dei pescatori di Burano per la riparazione della darsena. A sostenere l'iniziativa, è stata proprio Laura Donadoni, che ha contribuito alla raccolta fondi acquistando una delle 8 magnum, ed ha deciso di condividerla con i pescatori il 23 luglio alle ore 18, in occasione della presentazione del suo libro. Venissa, inoltre, dopo la presentazione del libro e la consegna dell'assegno alla Cooperativa ci sarà una cena con l'autrice presso l'Osteria Contemporanea di Venissa. La cena a base di pesce di laguna, prevede 4 portate e vini di Venissa abbinati, ad un costo di 75 euro. Info e prenotazioni: 041/5272281.

