LA SFILATA

Un po' yeti e un po' Ferrero Rocher, per la settimana della moda di Milano, va in scena il Blended Future di Castelbajac per Benetton. Il mondo onirico e disneyano dello stilista francese punta dritto ad aprire il mondo ai giovani. «Vogliamo che tutta la famiglia vesta Benetton» è l'obiettivo dichiarato. La passerella è una pista da skate.

In vetrina i manichini prendono vita e diventano mannequin e modelli. È il futuro miscelato: dove il golfino animalier perde i connotati graffianti e cede ad una delicata immagine di Bambi, dove il regimental delle divise del college si traduce in microgonne, dove le donne sembrano farfalle con colorate ali giallo limone. Benvenuti nel futuro di chi non ha paura del futuro.

IL CORAGGIO

Luciano Benetton e Jean Charles de Castelbajac hanno l'età per osare. E lo fanno con coraggio, cercando strade nuove tra fantasia e colore. E non dimenticando il passato: le magliette con le pubblicità di Oliviero Toscani non si toccano e resteranno nelle vetrine e nei negozi. Tornando alla sfilata, la vera rivoluzione non è l'unisex, già ampiamente sdoganato dallo stilista francese, ma lo scardinare una certa grammatica: quella dei no. No all'abbinamento maculato e riga, no al lurex sparato sulla giacca da neve, no al nylon per coprire il volto come passamontagna. Qui il no diventa sì: sempre più street, la collezione Autunno Inverno 2021 strizza l'occhio alle periferie e ai millennials con capi in felpa, maglioni colorati e bizzarri, giubbotti gold con orsetti e total look in ecopelle.

SENZA CONFINI

Un po' yeti e un po' Ferrero Rocher, con stile e allegria però: senza confini, senza muri. Tra visioni e condivisioni, stampe mimetiche e icone pop. Castelbajac sceglie la data palindroma per il Blended Future di Benetton. Trenta modelli, trenta manichini, e un'installazione che porta in scena la vetrina facendola diventare il monitor di un pc in cui i modelli prendono vita poco a poco. C'è l'idea di una nuova sociologia, oltre la sfilata. «Immagino che la vetrina diventi lo schermo del nostro tablet: guardiamo come guarderemmo dal dispositivo». Tutto è in moto: ecco la volontà di rappresentare, in cinque minuti, un mondo dove moda, cultura, musica e social media si ibridano.

Castelbajac ha chiesto al compositore elettronico Jonathan Fitoussi di inventare la United music, mentre il content creator Goldie Williams, aggiorna in tempo reale e personalizza i contenuti della sfilata sui social. Il tutto benedetto dalle riprese aeree di un drone che racconta un'altra storia: quella di noi che guardiamo la sfilata. Nello spazio della Pelota si racconta anche la stagione. «Io disegno i capi pensando anche a chi li acquisterà, oggi non è possibile pensare alla moda senza un occhio all'aspetto del budget».

PER L'INVERNO

Cosa propone quindi Benetton per i primi freddi? Una moda da guardare e da toccare: i vestiti sono appesi agli stand e possono essere visti da vicino, provati. Non bisogna essere modelle per improvvisare uno shooting: gli indumenti sono lì, disponibili e a prova di clic.

Gli essential saranno sempre la base del look: iconici, democratici curati nei dettagli. Ma la sfilata punta sui pezzi iconici. Ed ecco tornare alla grande le amate stampe mimetiche, l'animalier si colora con le nuance di Benetton, Keith Haring presta i suoi disegni geometrici a maglie e maxigonne, per il tinta unita si punta sul cammello che riscalda maglieria e giubbotti.

I pantaloni in velluto a coste diventano maxi, i jeans hanno enormi risvolti, gonne a pieghe e minidress si portano su calze coloratissime e maxistivaloni. Il tutto accompagnato da maxicartelle, l'intramontabile Montgomery e felpe. Ma la Fall Winter si impreziosisce anche di lurex e jacquard ricamati. Per realizzare uno stile nomade e inclusivo. Restiamo United.

e.fil.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA