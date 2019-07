Gli abiti spaziali di Pierre Cardin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OMAGGIO«Il cosmo mi ha sempre attratto, anche prima dell'Era Spaziale... Ho sempre immaginato che un giorno l'uomo avrebbe camminato sulla Luna». Quel giorno arrivò 50 anni fa la notte scorsa, il 20-21 luglio 1969, ma già per l'autunno/inverno 1966/1967 Pierre Cardin aveva lanciato una collezione visionaria, ispirata proprio agli astronauti: tubini con colli ad anello, cappelli-casco, abiti in plexiglas, pantaloncini di vinile e accessori in plastica, come gli avveniristici occhiali da sole a fessura. Uno stile avanguardista che, a mezzo...