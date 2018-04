Gli Abba: «Torniamo insieme dopo 35 anni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MUSICAStoccolma, Svezia, anni Settanta: Anni-Frid Frida Lyngstad, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Agnetha Fältskog mettono in piedi la band che prenderà il nome dalle loro iniziali. Nascono gli Abba. Stoccolma, Svezia, 27 aprile 2018: Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid firmano il post pubblicato su Instagram con cui annunciano ai milioni di followers sparsi in tutto il mondo la decisione di tornare a cantare insieme. La reunion, finalmente. In mezzo, un pezzo di storia della musica e una rottura, arrivata nel 1982, tra le più sofferte:...